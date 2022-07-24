政府指經濟復甦存挑戰　港元拆息升「資金外流」將緩和

本港財金官員今日(24日)發表網誌指出，下半年經濟復甦的步伐和力度仍存在相當挑戰，其中一個主要負面因素是預期美國聯儲局以至多家主要央行將大幅加息，憂慮其對全球經濟和資金流造成的影響。

官員稱，美國進一步加息無可避免會影響到香港市場的資金流和資產價格變化。最顯而易見的是在聯繫匯率機制下，美息上升、港息仍相對低而所觸發的套息活動，再加上近月本地市場對港元需求偏弱，港匯自5月以來多次觸發弱方兌換保證。金管局按機制買入港元賣出美元。隨着弱方兌換保證被觸發，資金流出港元體系，就是經常在新聞中聽到的所謂「資金外流」。單看字面，資金外流也許是對一個市場沒信心的現象，但由於市場一般只會選擇就匯率相對穩定的貨幣進行套息活動，以賺取息差，因此換個角度說，有關活動也可被視為是對聯繫匯率機制有信心的表現。

樓市方面，他指過去幾個月本港樓價雖有輕微回調，但仍大致保持平穩。雖然本港私人住宅物業過半數已沒有按揭貸款，但當香港隨美國進入加息周期，供樓人士的按揭還款負擔難免增加，市民在置業或作其他投資決定時，還是以審慎策略為上。