受訪青年最關注房屋政策　逾6成人冀增設青年首置貸款

青年問題是社會關注問題之一，有政黨今(24日)公布受訪青年對青年政策的意見調查，最令他們關注的是房屋政策，其次是增加向上流機會及工作生活與平衡；較少關注的則為大灣區青年發展及制訂中長期青年政策等。該政黨認為香港青年在置業、就業方面仍存有相當困難，促政府制訂更多政策，降低青年「上車」難度，增加青年向上流的機會。

工聯會青年事務委員會於今年6月透過問卷調查方式訪問322位青年人，結果顯示，他們最關注的5個青年政策範疇，包括青年房屋政策、增加青年向上流機會、青年工作生活與平衡、青年持續進修及學習機會及在職青年勞工保障。其中房屋政策方面，64.9%冀增設「青年首次置業貸款計劃」、54.3%盼興建更多公營房屋及降低資助房屋入場門檻。至於增加向上流機會方面，63.7%冀港府為青年提供多元化的就業機會，不應只局限於專才或文職白領，還應在不同行業，例如工業化4.0、旅遊業、建築及工程專科等開拓不同工種和職位。

工聯會青年事務委員會副主任鍾燿徽提到，香港的房屋問題相當困擾年輕人。他認為新一屆政府應該制訂更多政策，在多方面幫助青年置業。議員陳穎欣表示，受訪青年對「大灣區青年發展」、「制訂中長期青年政策」、發展新興產業等內容關注度較低，認為政府應鼓勵香港青年到大灣區發展，在各方面支援有意到大灣區發展的青年，但也不應該忽略繼續在香港發展的青年。