六旬漢紅磡站廁格昏迷疑失救亡　家屬促港鐵道歉兼徹查

66歲姓許男子於上周三(20日)與妻子乘港鐵屯馬線往朗屏站，中途人有三急，在紅磡站落車如廁，而妻子則繼續行程，惟從此失聯，家屬事發後向港鐵求助，獲回覆指尋遍廁所但無發現，惟約6小時後被揭昏迷倒臥在該站一個反鎖的無障礙洗手間內，送院後不治。有政黨今(24日)聯同家屬召開記者會，兒子質疑港鐵無認真搜索致父親失救，要求港鐵道歉和徹查事件，又指正等待法醫報告，會要求開設死因研訊。

家屬表示，港鐵在當日下午5時59分收到他們的求助，至晚上10時32分清潔工發現事主，期間職員曾表示尋遍車站各處，未有發現事主身影。家屬要求港鐵交代事發時派出多少人搜尋，搜尋了甚麼地方，有否即時翻看閉路電視及為何無發現事主身影；有否搜尋洗手間，如反鎖一段時間且無人應門，為何不起疑。除此之外，家屬還要求港鐵交代有否既定程序搜尋失蹤乘客；洗手間內的緊急求助按鈕事發時有否正常運作，事後為何更換該掣；為何清潔工發現事主，約個半小時後才聯絡家屬通知事件。

事主妻子在記者會期間更一度情緒激動大哭，質疑：「依家疫情咁緊要，無理由(反鎖洗手間門)咁耐無人理」，又指至今難接受老伴離去消息，哭喊說：「心情好差，無辦法相信到」。