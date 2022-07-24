薄鳧林牧場4月試業至今逾1.4萬訪客　今年第4季全面開放

在2008年推出「活化計劃」至今已成功推出了6期，共22幢政府擁有的法定古蹟及歷史建築已被納入活化計劃，當中有11個項目在營運中，包括薄鳧林牧場。發展局局長何永賢今日(24日)在網誌表示，屬於一級歷史建築的薄鳧林牧場於今年4月起試業，至今已錄得超過14,000名訪客，反映活化項目受歡迎。待運作暢順後，預料今年第4季將會全面對外開放，何又透過網誌邀請負責推展這個活化項目的香港明愛及薄鳧林牧場代表，介紹活化後的薄鳧林牧場。

香港明愛高級督導主任冼昭行表示，薄鳧林牧場的「活化計劃」由香港明愛及薄扶林村文化地境保育有限公司共同策劃及營運，希望透過展覽、乳製品工作坊、導賞團等，讓參觀者了解薄扶林牧場的豐富歷史及當代人的開創精神，以至認識薄扶林一帶的歷史。薄鳧林牧場古蹟及業務發展經理林楚穎表示，宿舍主樓現作展覽之用，牧場正式營運後，他們會把檔案的照片按不同的主題展示出來。牧場還特意從蘇格蘭訂造了一比一的乳牛模型，讓訪客日後更立體地想像以往職員榨牛奶的工作。本身是薄扶林村村民、現職於薄鳧林牧場的蘇麗安表示，村民與香港明愛緊密合作，由策劃、資料搜集以至營運均有積極參與，並透過在牧場舉辦導賞團和工作坊，把舊牛奶公司以至薄扶林村的文化和歷史連繫起來。

至於薄鳧林牧場的修復工程及建築特色，除了中式雙筒雙瓦屋頂、牆上的牛眼窗、特厚的花崗岩石牆等歷史建築特色外，大家不妨留意牧場中新增的斜道。斜道連接至宿舍主樓一樓，既符合無障礙設計的要求，亦可化身成觀景台，當參觀者沿斜道進入主樓時，可看到一望無際的南區海景。