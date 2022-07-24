劏房無王管濫收水電費仍存　組織促政府主動調查

近日天氣酷熱，對本港逾22萬名籠屋、板房、劏房租戶而言，夏天所產生的高昂水電費或是惡夢。有調查發現，由於劏房設計未有規管，難以杜絕暑熱問題，分間單位的室內溫度也高於室外。另外，即使租管條例已於本年初實施，劏房「無王管式濫收水電」的問題理應告一段落，惟過去一年大部分受訪者的水電價格並没有調整，更分別有6.2％及2.7％的受訪者表示電價或水價有上升，只有約1％人的水電費用獲下調，同時卻在續約時被加租。有組織建議，當局應主動調查水電費濫收情況；另增設劏房水電費收費模式，降低累進式收費對住戶的影響。

香港社區組織協會於6至7月訪間550個租住劏房，發現水費方面，5月份的水費中位數為150港元、用水量中位數為11立方米，即每人使用水量中位數少於4立方米、每立方水價錢中位數為14港元、最高為20港元，雖然中位數比上年輕微回落，最高價仍如同去年未有條例時的研究一樣：嚴重高於水務署所訂下水費連排污費11.97港元的最高水平，在非定額收費的受訪者中，約9成的水價均比水務署最高定價為高。至於電費方面，電費中位數為480港元，每度電費中位數為1.6港元，最高每度電價為2港元，數字均同去年未有條例時一樣，反映法例通過後似乎未能有效遏止水電另定價錢收費。由於涉及私隱問題，租客未能於帳戶登記人不知情的情況下，向電力公司或水務署查詢到整個單位資際費用，令租客難以有實質證據去與出租者爭取權益，反映政府介人及執行力不足。

調查亦反映，當局宣傳不足，近6成受訪租客認知不足，即使聽過「租務管制」，但並不清楚條例的具體内容，更有3成人仍誤以為另定水電價錢是合理，顯示政府推廣及設立資訊平台的網絡未充份渗透至基層市民。另外，不論出租者為直接業主、或是地盤、二房東，7成半於條約生效後才簽訂的租約仍然繼續列明另定水電費價錢，也只有4%及 5.5%的出租者有向妥訪租戶出示電力公司及水務署發出的帳單，反映地產業界及小業主或未因法例通過而改變過去轉賣水電的行為。申請獨立水電錶也困難重重，令小租戶無奈繼續捱貴水電。社協建議，政府應加強教育業主及中介公司；嚴厲打擊及簡化分裝讀錶程序，落實一戶一水一電錶。