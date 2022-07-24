政府擬簡化入境檢疫　周四起試推網上申報　最早3日前交表

政府今日(24日)公布，將由香港時間周四(28日)凌晨零時起，試行改良版電子健康申報系統，要求來港人士在登機來港前提早完成衞生署的網上電子健康申報並取得二維碼。推出改良版電子健康申報系統將有助政府逐步加強電子化核對及處理各項入境檢疫所需手續，從而精簡流程，減省來港人士在香港國際機場所需逗留的時間。健康申報二維碼的有效時間將為96小時，即來港人士可最早在預定抵港時間的前三天遞交申報表，例如周四抵港的人士可由周一開始遞交申報表。

因應改良版電子健康申報系統的規定，來港人士透過網上系統，除申報各項健康及檢疫事項外，亦將需要提供完成疫苗接種證明文件、指定檢疫酒店預訂編號等入境檢疫所需資料。在系統試行期間，來港人士在登機時仍需按現行要求出示相關文件。若未能出示電子健康申報二維碼，在系統試行期間仍可登機來港。當系統試行完成並加強功能後，來港人士必須取得電子健康申報二維碼，方可登機來港。

另外，政府準備在8月份內正式加強電子健康申報表系統及二維碼功能，逐步把各項登機前的文件確認程序電子化，包括經系統核對來港人士申報的疫苗接種證明和指定檢疫酒店預訂等相關資料，並將確認資料整合至電子健康申報二維碼，讓來港人士可憑該二維碼，進行登機前及抵達香港國際機場後所需的入境檢疫、「檢測待行」、閉環轉送往指定檢疫酒店等程序。