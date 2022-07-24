混合免疫非新理論　梁栢賢：新冠絕迹不符現實

全球大部分國家都放寬甚至完全取消防疫措施，本港早前港大4名學者包括政府專家顧問袁國勇、孔繁毅等亦撰文認為本港需有混合免疫，惟每日確診數字持續飆升下，新一屆政府不為所動，既不像過往般收緊防疫措施，又不參考外國做法或聽從專家意見。醫管局前行政總裁梁栢賢就認為，新冠病毒已扎根香港，要令其絕迹不符現實，亦即不可能進行「清零」，反而混合免疫已持續在香港發生，以往其他傳染病亦有此現象，並不是新理論。他雖認同「谷針」是重中之重，惟目前最大危機是浪費時間，恐會導致谷針不成，群體免疫下降，冬季來臨時兒童和高風險者死亡人數或更多。

梁栢賢指，當病毒已扎根社區，變成風土病，混合免疫基本上是一個現象，並不是甚麼新理論 ，混合免疫的概念在公共衞生流行病學存在已久，流感、水痘、德國麻疹等傳染病亦有這情況。新冠病毒在世界各地廣泛傳播成為風土病，要像天花一樣完全絕迹不符現實。現時政府政策相對保守，他估計政府或擔心放寬措施會令個案飆升，但若不在夏季放寬措施，冬季爆疫時政府或難辭其咎，他認為全面復常是市民的期望，亦應是現屆政府未來半年的目標。事實上，近期有文獻提到混合免疫，如《新英倫醫學雜誌》本月初發表研究，學者分析卡塔爾逾5萬人數據，發現混合免疫的防感染及防重症有效率較高，如對Omicron BA.2的防「有病徵感染」有效率，不曾感染者打兩針為-1.1%，感染者打兩針為55.1%，不曾感染者打三針為52.2%，曾感染者打三針為77.3%。

另一邊廂，世界衞生組織約一成至兩成新冠康復者出現俗稱「長新冠」的中長期後遺症，如康復後不單「唔夠氣」，且記憶力差，駕車時會忘記目的地，每月要花數千元服中藥調理身體，開支龐大，惟坊間沒有相關保險產品，有保險業界代表指須經風險管理計算才能推出。立法會議員陳沛良建議政府加強研究長新冠，否則業界在「長新冠」未有標準定義下，難以評估保障風險和定價推出保險產品。