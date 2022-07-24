「247」顧兩子困身　單親媽曾想輕生　機構推支援籲打氣

照顧患有長期病患或精神病患需要「247」般，一天24小時、每周7天無間斷工作，即使在新冠肺炎疫情下亦絕不容易。由賽馬會慈善信託基金捐助、聖雅各福群會與港島區學校合作推行的「樂在照顧」計劃，推出愛同行支援服務，並在今日(24日)呼籲公眾為該些全年無休的復康人士照顧者打氣。

獨力照顧2名智障及自閉症已成年兒子的單親媽媽Susan表示，大兒子畢業後透過優先派位機制很快便獲派津助住宿照顧服務，小兒子則在特殊學校畢業後接受日間展能中心服務。惟大仔一直未能適應宿舍生活只好暫時接回家中居住，而第5波疫情亦令細仔未能如常到日間展能中心接受服務，令Susan無法休息，就連外出購買日常用品亦難以做到，更曾萌生出輕生的念頭。

機構亦呼籲市民遇見智障人士的照顧者時，可向他們表達支持。而遇到照顧智障家人時出現困難，可以在了解他們的需要並伸出援手，或保持恰當的距離讓他們有足夠空間去處理問題，避免令他們感到更大壓力。另外，以平常心及友善目光跟照顧者接觸，令他們感受到社會的接納和支持。