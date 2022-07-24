政Whats噏：外遊享3周無罩生活　黃傑龍稱新冠傳播唔似伊波拉

疫情持續超過兩年半，香港內外都未通關，想外遊都難。環境運動委員會主席黃傑龍(Simon)最近就享受咗3個禮拜「無罩」生活，今日(23日)返港就要去酒店隔離嘞！

喺今次行程，Simon去咗日本一轉，再飛去加拿大。佢今日喺社交平台貼文晒命話，過去3個星期旅行期間完全冇戴過口罩， 每日出街食飯周圍玩，唯一一次戴口罩就係返香港之前48小時要去做檢測。 佢發覺打咗疫苗後，病毒可能唔係傳說之中咁容易傳播得咁誇張，最少佢3個星期冇戴口罩都冇事，佢亦補充，明白到運氣同經歷人人都唔同，唔能夠比較。

外界批評政府防疫政策過緊，佢認為港府啲政策亦唔能夠話錯，問題係呢個唔係空氣傳播嘅伊波拉，打咗疫苗之後基本都係輕症，又話腸病毒可能仲勁過佢，成件事都係風險同成本問題，為咗經濟同民生，香港真係要盡快恢復正常生活。

到咗今日坐飛機抵港，佢形容幾經艱苦終於上到指定旅遊巴去檢疫酒店，事關落機後，要做申報、核酸及快測、發出隔離令，行路同無數次唔知點解要檢查睇隔離令，足足搞咗3小時，佢話咁複雜嘅程序喺3個鐘頭內搞掂，可見港府投放大量人力、物力，見到啲工作人員都做到幾辛苦，相對於旅客嚟講，佢話當然都辛苦喇！