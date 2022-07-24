今增4250確診　包括186宗輸入個案　5院舍現新病例

第5波疫情未息，本港已連續4日確診數突破4,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(24日)新增4,250宗確診，包括186宗輸入個案，昨日(23日)再多8名患者離世，分別4男4女，年齡介乎75至103歲。另有1間老人院舍、4間殘疾院舍出現新個案；大埔仁濟醫院蔡洐濤小學6C班疑出現傳播感染，25名學生中有3人染疫，該班須停課一周。

輸入個案中，有76宗在機場檢測樣本發現、75宗在檢疫設施中發現，35宗於檢疫後發現的個案，包括英國佔31宗、美國25宗、菲律賓17宗等。張竹君指，過去兩三周確診個案數「翻一番」，希望數字不升太高太快。現時疫情高位且未見回落，呼籲市民遵守檢疫、隔離規定及勤洗手等。醫管局方面，本港多35名醫管局員工確診，有12名員工康復後復工；其中兒童新冠個案增加，兒科隔離病房目前佔用率已達48%。

昨日有1間安老院舍、4間殘疾人士院舍有新增確診個案，包括九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家有2名長者、1職員染疫，15名長者需檢疫；保良局鄭翼之中心有1名長者、1職員染疫，4名長者需檢疫，香港善導會秦石中途宿舍2人染疫，4人需檢疫；東華三院賽馬會展翔日間活動中心暨宿舍1人染疫，1人需檢疫。