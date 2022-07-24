添8名新冠患者離世　第5波累計9256人死亡

疫情持續升溫，同時有多名患者感染新冠肺炎後離世，衞生防護中心今日(24日)公布，再增8人死亡，第5波累計9,256人染疫後死亡。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，新增的死亡個案包括4男4女，年齡介乎75至103歲，均非來自院舍。

第一名死者為91歲男患者，已打3針新冠疫苗，患高血壓、糖尿病，6月27日發燒到屯門醫院，檢測確診，CT值28，X光發現肺積水，入院後情況轉差，前晚離世。第二名死者為103歲女患者，已打1針新冠疫苗，患高血壓及關節炎，6月23日因肚痛等病，由私家醫院轉介至伊利沙伯醫院留醫，7月10日發現確診，情況反覆至前日轉差，同晚離世。第三名死者為99歲女患者，無接種新冠疫苗，有高血壓、冠心病、心臟衰竭、中風，7月18日到屯門醫院求醫，咳嗽及胃口差，入院前2日已經快測確診，入院後曾開藥治療懷疑心肌緊塞情況，惟情況轉差，至前日離世。第四名死者為100歲女患者，無接種新冠疫苗，7月23日在家暈倒，送往元朗博愛醫院，急救後情況不理想，當日早上離世，她入院10天前曾染疫。

第五名死者為87歲男患者，已打1針新冠疫苗，本身有高血壓、冠心病、胃癌，7月3日到律敦治醫院急症室，當時有喉嚨痛。他於7月1日快測及當日入院檢測均發現確診，入院後已處方特效藥，惟及後出現併發症，有胃出血等，至7月23日離世。第六名死者為86歲女病人無打針，本身有高血壓，6月26日到屯門醫院求醫，當時有發燒咳嗽，整體狀況差，並檢酸檢測確診，CT值19.4。入住醫院內科房病後已處方藥物，6月30日情況穩定後轉至北大嶼山香港感染中心繼續治療，惟7月12日情況轉差，轉至北大嶼山醫院急症室處理，情況繼續轉差，7月23日離世。第七名死者為86歲女病人已打2針，有高血壓、肺氣腫、心臟衰竭及腦退化。7月20經聯合醫院入院，有氣促、血含氧量跌。她於7月17日快測及入院篩查同樣確診，入院後情況轉差，7月23日凌晨離世。最後一名死者為75歲男患者，無打針，有高血壓、糖尿、心肌梗塞及中風背景。7月4日因發燒、嘔吐而到北區醫院求醫，而前一日快測已確診。院方曾處方藥物，7月6日轉至北大嶼山香港感染中心繼續治療，惟7月11日氣促情況轉差，心臟酵素上升，轉至至北大嶼山醫院急症室及瑪嘉烈醫院深切治療部，至7月21日情況穩定後轉至普通內科病房，惟及後病情反覆，7月23日離世。