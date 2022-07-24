「神奇小子」蘇樺偉分享經歷　支援工作計劃助16殘障人士

去年改編自香港傷健運動員蘇樺偉的傳記電影，令大眾再次關注社會對殘障運動員及殘障人士的支援。為殘健人士提供支援的工作計劃今日(24日)舉行閉幕禮，計劃推出近4個月，共有16名殘障運動員及殘障人士接受為期16小時的演講及職涯培訓。

計劃由半島青年商會舉辦，透過與不同企業及界別人士合作，為現役及臨近退役的殘障運動員及殘障人士提供個人化演講培訓及一對一職涯規劃諮詢，提升他們的競爭力。計劃亦安排參加者於不同平台演講，向商業機構、中學生及公眾人士分享其個人故事，以生命影響生命。香港輪椅籃球代表隊成員楊國富分享，他2歲時患上小兒麻痹症，導致下肢行動不便，隨年齡漸長，走路能力下降，甚至需要坐輪椅。楊表示，起初非常抗拒坐輪椅，因為感覺像個弱者，不想被朋友見到，但當接受了這個事實後，發現輪椅帶給他很多正面影響，接觸輪椅籃球後，更吸收不少正能量，改善待人處事。

宣傳大使「神奇小子」蘇樺偉分享，起初他也不喜歡受訪，因為認為自己是運動員，只要專心訓練便可，但他之後明白接受訪問和演講，能提升市民大眾對殘障運動的支持和關注，亦可以分享自身經驗給其他殘疾人士及健全人士。蘇亦鼓勵殘疾人士，若希望突破界限，最重要是自己如何看待自己，不要在意別人對自己的看法。