多65廈納強檢　包括大埔港鐵員工宿舍策誠軒

再增65幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，包括位於大埔滘、早前被借予房協發展為「暫租住屋」的港鐵員工宿舍策誠軒。政府今日(24日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府明日將於柴灣興華（二）邨、樂富橫頭磡邨、荃灣梨木樹邨及青衣長青邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.西灣河逸濤灣冬和軒

2.西灣河逸濤灣秋盈軒

3.西灣河逸濤灣夏池軒

4.西灣河逸濤灣春瑤軒

5.柴灣樂軒臺3座

6.柴灣樂軒臺5座

7.柴灣興華(二)邨樂興樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.青衣長青邨青松樓

2.屯門欣田邨俊田樓

3.粉嶺雍盛苑雍華閣

4.大埔富亨邨亨翠樓

5.東涌逸東邨康逸樓

6.觀塘安泰邨豐泰樓

7.將軍澳善明邨善智樓

8.深水埗海達邨海華樓

9.馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣

10.荃灣麗城花園3期7座

11.赤柱馬坑邨健馬樓

12.天水圍天晴邨晴滿樓

13.長沙灣海麗邨海瑞樓

14.油塘鯉魚門邨鯉興樓

15.馬鞍山馬鞍山中心2座

16.沙田康林苑海泓閣

17.將軍澳新都城2期5座

18.沙田乙明邨明信樓

19.沙田銀禧花園6座

20.葵涌葵翠邨碧翠樓

21.天水圍天盛苑盛彩閣

22.筲箕灣耀東邨耀興樓

23.油塘高翔苑高靜閣

24.天水圍天頌苑頌棋閣

25.馬鞍山聽濤雅苑4座

26.將軍澳將軍澳廣場1座

27.荃灣海濱花園海裕閣

28.紅磡半島豪庭5座

29.橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓

30.沙田帝堡城1座

31.鑽石山悅庭軒1座

32.上水彩園邨彩湖樓

33.藍田興田邨美田樓

34.屯門豐景園4座

35.鴨脷洲利東邨東平樓

36.鑽石山鳳德邨碧鳳樓

37.鴨脷洲海怡半島美晞閣

38.葵涌葵盛東邨盛逸樓

39.將軍澳維景灣畔3座

40.大埔富善邨善景樓

41.荃灣梨木樹邨3座

42.葵涌葵興邨興福樓

43.觀塘翠屏南邨翠榮樓

44.屯門大興邨興耀樓

45.葵涌荔景紀律部隊宿舍2座

46.沙田瀝源邨榮瑞樓

47.屯門康德花園1座

48.天水圍嘉湖山莊景湖居11座

49.葵涌石籬二邨石榮樓

50.葵涌安蔭邨豐蔭樓

51.青衣綠悠雅苑1座

52.大埔策誠軒I座

53.大埔大埔廣場宜盛閣

54.沙田水泉澳邨嶺泉樓

55.屯門蝴蝶邨蝶影樓

56.沙田沙田廣場銀星閣

57.沙田廣林苑興林閣

58.藍田康華苑宏康閣