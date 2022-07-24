政府派發快測包質量參差　市民明起可到衞生中心更換

居民如需要更換快測包，明起可攜帶原有的快測套裝，到所屬衞生中心更換。

澳門進入為期一周的疫情防控「鞏固期」，雖然部分工商有限度復工，不過市民仍要每天自行快測，並將結果上載至相關平台。不過，留意到近日有居民反映，部分派發的快速抗原檢測套裝有瑕疵，有見及此，應變協調中心今日(24日)表示，若居民有需要更換快測包，可由明日 (25日)起攜帶原有的快測套裝，在辦公時間內到所屬的衞生中心更換。

針對政府派發的不少抗原測試包質量參差，外界擔憂未能確診檢測結果的準確度，仁伯爵綜合醫院醫務主任李偉成今日亦在疫情記者會上提到，現時政府派發的抗原包有不同品牌，需作公共招標，採購標準會以價格及供應商交貨期。公共化驗室亦會檢測有關測試包的敏感度是否達標，若測試效果不達標，當局就不會派發，並強調會密切留意抗原包的品質。

對於澳門九月能否如期開學，衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，按防疫準則，希望防疫工作盡量減少對市民生活影響，包括學生上學，當疫情允許、疫情平穩，希望學生早日上學。她重申，澳門目前正處於「鞏固期」，按其他地方經驗，核檢重要性高，需要定期為不同風險人士檢測，以發現社區零星個案。