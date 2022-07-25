在囚青年克服疫情　DSE考獲18分佳績　盼讀大學與家人團聚

中學文憑試(DSE)成績塵埃落定，不少學子正細選心儀大學、海外升學還是就業，自由選擇前路，但對於6科考獲18分的在囚小傑(化名)來說，除夢想出獄後入讀大學外，亦期盼與家人相聚，與家人大吃一餐。他在獄中一度被列為密切接觸者，擔心會影響學習進度，幸最終考獲佳績，不負老師及家人期望。

小傑因社會事件於去年中被判入壁屋懲教所，之前曾應考中學文憑試並獲得17分，但中文未達入讀大學要求；進入院所後，他得到院所職員開導鼓勵，報讀文憑班並獲取錄，由於獄中不能自由上網找尋資料及沒有娛樂，反而令他更專心讀書。今次的文憑試他考獲18分，中文更考獲3分，達到入讀大學門檻，他將於今年底出獄，打算報讀本地大學，選報與理科相關科目，冀將來從事相關工作。對於中文科成績突飛猛進，他歸功於老師度身訂造的教材及教授應付考試技巧，院所臨近考試時會延長就寢時間，考生可「開夜車」溫書。

除文憑試課堂外，囚友在獄中亦可自願修讀其他興趣班或實用課程，小傑參與了「一切從歷史出發」活動，讓他加深認識中國歷史及中國文化，有助提升中文水平。而「禪‧攝影」工作坊中，法師教授學習靜觀，他認為對個人亦有得着。壁屋懲教所助理教育主任陳翔認為，院所與外間普通中學課程最大分別是教授時間，院所內一般只有10個月時間，就要教授外間中學用3年教授的內容，故要濃縮課程，度身訂造教材及教授考題技巧。他指，近年從不少學生的文章中，感受到年輕人喜鑽牛角尖，估計是受到不實信息所影響，故認為除課本知識外，還要教授國家觀念及品德情義。