東方日報A1：劏房似熔爐　慘無人道

夏日炎炎，天文台自本月15日發出酷熱天氣警告後，截至昨日已維持逾9天，而未來一周市區氣溫估計高達攝氏33度至35度。炎陽似火，不少人都選擇留在室內避暑，惟全港近22萬名居於劏房的基層市民留在家中反而如置身熔爐，慘無人道。有調查指，過去一周多區天台屋、籠屋、板間房，近70%室內溫度比室外更熱，觀塘更有天台屋室內錄攝氏41度高溫，比天文台當日錄得的室外最高氣溫攝氏35.2度，高出接近攝氏6度。有人寧願瞓街露宿，亦有劏房戶稱，高溫的居住環境令女兒患抑鬱症，寧願住院歎冷氣都不願回家。

天文台已連續多日發出酷熱天氣警告，昨午更錄得市區氣溫攝氏36.1度，為1884年有紀錄以來最熱7月，亦刷新今年最熱紀錄。根據分區天氣，昨日截至晚上10時許，有4區錄得攝氏38度或以上高溫，其中上水更高達攝氏39度，成為全港最熱。天文台另預測，本港今日起9天內大致天晴及酷熱，市區氣溫均達攝氏33度至35度。

高溫天氣持續，但近70%不適切居所的室內酷熱程度更勝室外。香港社區組織協會在深水埗、旺角、觀塘、荃灣、銅鑼灣等地的10個籠屋、劏房、板間房及天台屋單位放置溫度計，由居民每日記錄溫度。本月初連場大雨，天文台錄得市區最高溫度約攝氏30度，但近一星期本港市區最高氣溫再攀升，當中上周四（21日）天文台錄得最高氣溫為攝氏35.2度，但是觀塘有天台屋室內氣溫高達攝氏41度，相差攝氏5.8度；而上周六（23日）荃灣有天台屋室內氣溫錄攝氏40度，當日天文台錄得最高氣溫只有攝氏34.9度，相差攝氏5.1度。社協解釋，由於天台屋鐵板被太陽直曬，打開門滿是熱氣、水喉只流出熱水。

已居住於深水埗劏房4年的余太表示，跟丈夫及兩名女兒生活在「一劏三」，面積150呎的劏房。本報記者昨親身到訪後發現，余太家有兩部冷氣及一部風機，現場雖然已「開盡」冷氣，卻未能降解太陽從女兒房間直射下來的熱氣。記者用溫度計測量到即使離陽光最遠、無窗的廚房仍然錄得攝氏37度；而余太細女在碌架床上層溫習的位置，溫度計已經「爆錶」，顯示溫度高達攝氏45度。

即使余太在細女的上格床位置、天花及窗口，利用隔熱板阻擋炎夏高溫，但只有一點幫助。她憶述，成績優異的細女曾因難耐家裏悶熱，並在狹窄和嘈吵的環境下，不但常跟姐姐打架「爭冷氣位」，更曾於數年前患上抑鬱症，須送院接受治療。細女入院後更以「醫院太舒服」為由，連續數月「死都唔肯回家」。

余太細女更坦言，「夏天時床位不但熱辣辣，亦十分侷促，會頂唔順」。余太只希望可努力滿足女兒的要求，另期盼政府可資助住劏房的低下階層。

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