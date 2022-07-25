環團推廣重用杯借還計劃　市民外賣咖啡環保又方便

不少人會外賣咖啡，但未必人人自備杯具，尤其新冠疫情下有咖啡店拒絕客人使用自攜杯。環保團體綠色和平與初創企業合作，聯同上環6間咖啡店於上周五（22日）推出首階段為期半年的「重用杯借還計劃」，顧客可透過應用程式向咖啡店免費借杯，飲用後直接歸還毋須清洗。團體期望，市民減少製造垃圾，以及建立重用餐具借還系統，尋找適合本港的重用餐具借還模式。截至昨日傍晚7時，計劃3日內借出了37次重用杯。

市民只需於手機應用程式ch00ze登記並綁定信用卡，便能於6間上環咖啡店免費借用一個中等大小的不銹鋼杯，借用後需於一周內歸還至任何一間參與計劃的咖啡店，否則將扣除80元的不銹鋼杯成本價，逾期歸還則扣除40元。記者登記及使用時過程順暢，輸入信用卡資料後不會即時扣款，到咖啡店後出示用戶條碼，職員便會掃碼登記；而用戶可於應用程式查看借還紀錄及到期日。

綠色和平項目主任譚穎琳說，上環有不少辦公室、住宅，中小型咖啡店集中，希望上班族能體驗方便又環保的飲品外賣。她稱咖啡店會確保重用杯的衞生，不擔心出問題，但現階段未有借杯量的目標。咖啡店主阿剛表示，每借出一次重用杯可減少一件垃圾，同時減少使用即棄杯帶來的工業、運輸「碳排放」及成本，希望計劃能提供多一個選擇，令客人了解重用杯方便衞生。市民鄧小姐指，疫情期間曾被拒用自攜杯，認為計劃覆蓋多間咖啡店，方便她借用及歸還咖啡杯，明言「好用會繼續用」。