港鐵引入混合實境科技教學徒修車　提升維修培訓成效

本地鐵路維修保養高昂，為提升維修工作的培訓效率，港鐵早前設立首個「混合實境訓練中心」。透過新智能科技，列車或鐵路設施能如實物般呈現學員眼前，甚至可放大縮細兼「拆開」至每件細小零件。有學員形容，新科技有如超級英雄電影「鐵甲奇俠」裏的科幻畫面。港鐵期望提升學習體驗及成效能吸引新血入行，今年目標聘請逾100名學員，包括應屆香港中學文應試考生。

港鐵「混合實境訓練中心」於去年10月斥資逾150萬港元設立，是全港首間企業引入混合實境(Mixed Reality，MR)設備作訓練系統。港鐵車務訓練主管梁耀輝表示，以往學員在課堂主要經圖片、影像學習理論，而實際操作訓練亦受不少限制，例如工作地點、鐵路營運時間等。MR技術可助學員在實操前，在像真度極高的安全環境中學習及反覆操練，令訓練成具成本效益。他指，MR設備結合虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)技術，學員戴上頭戴式裝置後，會將列車或不同鐵路設備以1:1大細呈現在眼前，並只需透過眼鏡和手指執行指令，便可輕易「拆開」；中心內另有互動觸控電視，學員可跟隨導師指示，將大屏幕內展示的列車轉向架及集電弓等設備「拆開」及「旋轉」，以了解不同部件的名稱與功能。

去年投身港鐵學徒的阿康表示，相關科技過往只在科幻電影內看到，形容課堂體驗創新有趣，有助其了解各鐵路設施的結構。他盼修畢四年課程後成為港鐵維修技術員。梁表示，港鐵目前的MR訓練只能單人操作，港鐵正開發可讓多人同時操控虛擬影像的訓練模式，預計今年第4季引入。