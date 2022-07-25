酷熱天氣持續　中暑求診增加　雷雄德指行山量力而為勿「搵命博」

本港天氣持續酷熱，天文台昨午錄得攝氏36.1°C，創歷來最高溫7月，當中上水更錄得攝氏39°C，近日已有行山人士疑中暑送院不治，香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德今日(25日)在電台節目表示，近日市民行山出事的地點包括蚺蛇尖及雞公嶺等，路途中均無遮蔽地方，而且有不少上斜路段，在陽光直接照射下行這些路線，體力能量消耗會比較快，大大增加中暑風險，中年人士的風險比較高，可能會引發隱疾。他指出，行山不要「搵命博」，要準備後備方案，要懂得放棄，量力而爲。

另外，港九拯溺員工會副主席及發言人胡啟榮則表示，到沙灘消暑的市民近日增加，有入場人數限制的公眾泳池大排長龍。他表示留意到有泳客防曬意識低，皮膚因而灼傷，亦有人喝酒或不適落水，增加中暑風險，有機會在水中暈倒及遇溺。

家庭醫生林永和今日亦在電台節目表示，中暑或輕微熱衰竭的求診個案近期增加，部分人士出現低燒及頭痛症狀，誤以為感染新冠病毒。林解釋稱，當身體調節氣溫機制失效，體溫上升至攝氏40.5°C以上，就有機會中暑，出現心跳加速、血管膨脹、神智混亂，嚴重可以出現發炎，如處理不當，有六或七成機會死亡。他指出，萬一出現中暑情況，應盡快離開高溫環境並散熱，要多喝水。