100輛指定的士　今起供入境人士自費乘搭　僅限駛往檢疫酒店

隨着從外地抵港人數增多，由香港國際機場前往指定檢疫酒店的點對點交通服務需求亦有所上升。政府今日(25日)公布，新增自費點對點交通服務供抵港人士選用，以期縮短由機場前往指定檢疫酒店的時間。

免費點對點指定交通服務自7月初開始，已將由機場前往指定檢疫酒店的免費指定交通服務路線增加至18條，每條路線途經3至5間酒店不等，車程均不會超過兩小時。另一方面，機場入境大堂所有指定交通服務路線均有清晰的指示牌，顯示該路線所前往的指定檢疫酒店。服務營運商亦已增加人手協助候車乘客，並正進一步研究如何善用資訊科技提升整體服務水平。

自費指定檢疫酒店的士服務方面，經運輸及物流局協調，的士業界以試辦形式安排100輛的士，由今日起為抵港人士提供由機場前往指定檢疫酒店的接載服務。乘客須自費使用指定檢疫酒店的士服務，按錶繳付車費及其他適用的附加費，例如隧道及行李費。如抵港人士有意自費乘搭的士前往檢疫酒店，可在完成入境手續及認領行李後，通知入境大堂的工作人員，並按指示前往乘搭指定檢疫酒店的士的位置候車及上車，指定檢疫酒店的士只會接載抵港人士由機場前往指定檢疫酒店，不會接載乘客往其他地方或接載其他乘客。另外，現時約有10間指定檢疫酒店安排自費的貴賓專車服務。來港人士可提前向其酒店查詢。