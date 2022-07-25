政Whats噏：新一批副局政助履新　梁宏正唔認為因父獲委入政府

政府上周公布新一批副局長同政治助理，其中17人喺今日(25日)履新。當中民政及青年事務局副局長梁宏正話對新崗位感到期待，但佢唔覺得因為自己係立法會主席梁君彥嘅仔，先更容易加入政府，佢強調喺過去10幾年，一直喺唔同嘅同範疇服務社會，做得比較多嘅係青年工作，希望竭盡所能服務市民，面對未來有不同挑戰，會盡力做到最好。

政務司司長陳國基亦喺Facebook貼文，話歡迎李惠(Joyce)加入政務司司長辦公室出任司長政治助理。佢相信Joyce會利用過往喺傳媒行業，同埋過去5年喺特首辦公室擔任特別助理嘅經驗，協助佢執行各項政治工作，包括促進良好嘅行政立法關係、聯繫各持份者、向公眾同傳媒做好政策解說，為香港開啟良政善治嘅新局面。

其他副局長同政助早上亦陸續抵達政府總部，包括創新科技及工業局長政治助理廖添誠、保安局副局長卓孝業等，而教育局政治助理蕭嘉怡就跟局長蔡若蓮出席立法會教育事務委員轄下嘅小組委員會會議。廖添誠話對新任命感到開心，未來會努力講好香港創科嘅故事。至於文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮將喺下月8日履新，運輸及物流局局長政治助理陳閱川就會喺下月15日履新。