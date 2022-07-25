立法會議助為高薪族　最高月薪6.9萬港元

今屆立法會議員人數增至90個，每名議員的月薪約10萬港元，原來議員助理的月薪可以接近議員的7成，按立法會議員申請發還開支文件顯示，人工最高的議助為立法會主席梁君彥的助理，月薪達6.9萬港元，薪金為區議員約2倍(35,880港元)，直逼區議會主席(71,760港元)，張欣宇助理月薪6.8萬港元居次，而謝偉銓、邱達根、劉業強等都以6.3萬至6.5萬港元聘請助理。

作為立法會「新丁」的新界北議員張欣宇用6.8萬港元聘請助理，他透露有關職員本是資深議員助理，熟悉政治和議會事務，又曾任職智庫和商業機構，而他的議員生涯屬起步階段，需要一個資深人士協助。張欣宇又指，需聘請多個助理兼顧政策研究和地區辦事處事務，認為現時立法會的經費不足，可能會自己補貼開支，或與其他選委界及功能界別議員商討共同聘請職員及營運辦事處。至於旅遊業界議員姚栢良的開支文件，有3名職員3月的醫療福利合共報銷1.6萬港元，連員工在牙科中心照X光、拔智慧齒手術近1萬港元醫藥費亦可報銷。姚栢良解釋，有關報銷是員工的醫療福利，他們每人每年可報銷1.2萬港元上限的醫療福利，盼此舉措可留得住員工，辦事處僅數名職員，購買醫療保險不划算，而立法會並無具體界定可報銷的疾病，既然立法會批准報銷，即是沒有問題。

根據立法會的僱傭合約樣本，員工的醫療福利可訂為3款，包括與相若職級職員享有類似的醫療保險；或每月不超逾某金額的醫療福利，並須出示「醫生紙」；或不設醫療福利。職員的醫療福利視乎他們與議員商討而訂。