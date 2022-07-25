睿峰呼吸Plan事件見曙光　消委會將批出法律協助

疫情打擊下連帶樓市亦受壓，有發展商推出「呼吸Plan」(毋須通過壓力測試，批核寬鬆的按揭計劃)吸客。長沙灣「睿峰」的呼吸Plan事件有大批準業主深受其害，議員鄧家彪和江玉歡近期協助苦主向多方求助，早前連同十多名事主與消費者委員會會面，並作出投訴，促請批出消費者訴訟基金，讓一眾受害市民有資源循司法途徑取回預計逾800萬港元的「訂金」(物業5%價值)。據悉，近日消費者訴訟基金管理委員會陸續批出「法律協助」，發出協議書讓申請人(苦主)簽署回覆接受協議，即消費者委員會作為信託人向申請人提供法律意見、協助、及委任律師及大律師代表申請人。

鄧家彪指，「呼吸Plan」問題本身理應獲得重大關注，具高度的公眾利益及消費者保障的性質，請管理委員會能盡快完成與申請人的申請及協議過程，讓苦主獲得實質的法律支援，強烈呼籲涉事的發展商能迅速回應苦主的合理訴求，無條件退回苦主艱辛積累的「訂金」，避免各方踏入耗時耗費的司法程序，也盡力維護社會和諧和小市民合理權益。由於「睿峰」事件非常有機會成為司法個案，鄧家彪和江玉歡日後也不會接觸涉事的發展商及主動作出評論。

事實上，本港近5、6年的一手樓宇銷售充斥大量「呼吸Plan」作招徠，鄧家彪指「呼吸Plan」對置業安居小市民構成巨大風險陷阱，包括錯估自身還款能力、「落訂」後不獲借款、欠缺金管局及證券按揭公司的監管保障。隨着今年已開啟的加息潮，勢必推高呼吸Plan業主的壓力，對經濟穩定造成不可估量的影響。他要求政府加強監管「呼吸Plan」，作出監管和糾正；應該檢視「一手住宅物業銷售條例」，加強對小業主的保障，包括落實嚴謹的標準銷售合約，以及賦權法庭在處理上述條例檢控判決時，同樣獲得「判給補償的權力」（參考商品說明（不良營商手法）條例18A），讓市民較容易獲得保障。