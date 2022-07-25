10人涉參與尖沙咀厚福街暴動　認罪少女被判入教導所

警方於2019年11月18日包圍理工大學，有示威者發起「圍魏救趙」行動，結果演變成警民衝突，大批示威者被捕。其中10人被指在尖沙咀厚福街一帶參與暴動而遭起訴。當中1名事發時年僅16歲的少女於本月初認罪，今（25日）在區域法院被判入教導所。法官李慶年指，涉案的暴動有預謀及組織，有人更使用殺傷力特別大的特製汽油彈。法官指被告罔顧法紀，蓄意留守現場，壯大暴動聲勢，判刑須具阻嚇性，一般量刑基準是監禁3年半，惟考慮到被告的參與程度、年紀及認罪，終判她進入教導所。

今接受判刑的為現年19歲的吳姓女生。據其同意案情指，2019年11月18日晚開始，約百名示威者衝擊警方在漆咸道南及天文臺道交界的防線，警方警告無效，於是發射催淚彈及出動水炮車驅散。翌日凌晨3時許，有示威者分別在金馬倫道後巷、金巴利道投擲汽油彈，警方遂發射橡膠子彈，並分3隊推進。其中一隊步至厚福街對開時，有多人持汽油彈出現，警員展開追截，結果在附近截獲並拘捕吳姓女生，在其背囊檢獲黑口罩、頸圍等物品。

本案其餘9名被告依次是何可珊（學生，20歲）、楊淑珍（文員，29歲）、許卓玲（無業，20歲)、梁展榮（廚師，34歲)、張啟鏗（無業，24歲)、李駿軒（推銷員，20歲)、彭紹軒（學生，21歲)、吳一何國棟（廚師，23歲)及李昌源（文員，17歲)。他們被控於2019年11月19日在厚福街參與暴動。當中李昌源本月初亦已認罪，並押後至8月26日判刑。李原本另被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，即一支懷疑汽油彈、爐氣、鐵錘及打火機，此罪則獲准於法庭存檔。

案件編號：DCCC 640/2020