2男否認參與中環非法集結　控方指穿戴的裝備與示威者無異

2019年11月中，中環一帶有人發起「和你Lunch」示威，最後演變成堵路等衝突，期間多人被捕。2名當日被捕的男生，今（25日）於區院否認非法集結等罪，案件開審。控方指2人在示威現場被捕且穿戴的裝備顯示其有參與非法集結。

2名被告分別是譚家樑（20歲）及周柏希（21歲），同被控一項非法集結。控罪指2人於2019年11月13日，在中環畢打街一帶，參與非法集結；另外2人各自再被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪，指2人使用掛耳式口罩。同案早前已有4人分別承認暴動及非法集結罪，被判囚及進入勞教中心及教導所等院舍。

控方開案陳詞指，當日有人在網上呼籲在中環等地參與「和你Lunch」的示威集結。而示威人士則在中午始於中環畢打街一帶集結，且掘磚堵路等，又叫喊不同口號與一些帶侮辱性的口號。警方到場後設立3條防線，雖警告人群散去但不果，示威人士更築起傘陣與警方對峙。警方其後展開清場行動，期間截停2名被告。2名被告當時分別身穿黑色短袖衫、牛仔褲、護目鏡及泳鏡等。

案件編號：DCCC 611､612/2020