涉抬高紅酒價呃公司多付1200萬　2免稅店前高層遭起訴

廉政公署今日(25日)落案起訴兩名連鎖免稅店前高層人員串謀詐騙，控告二人涉嫌從法國供應商購入瓶裝紅酒，抬高價錢逾1,200萬港元後，以2,600萬港元轉售給該連鎖免稅店。兩人已獲准保釋，本周三(27日)在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。

被告歐子琪(68歲)為天傳有限公司前營銷採購總監，而劉樹賢(75歲)則為天傳前總經理，他們同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。 案件涉嫌於2004年8月至2011年5月期間發生，當時天傳以「Free Duty」商號銷售免稅品。歐是天傳營銷採購部主管，該部門負責尋覓煙酒貨源供「Free Duty」店舖銷售。一間法國酒廠是天傳其中一家瓶裝紅酒供應商。

控罪指兩人涉嫌與一名天傳前行政總裁及歐子琪一名前屬下買手串謀詐騙天傳，即不誠實地致使天傳向輝添發展有限公司和萬好貿易有限公司而非上述法國酒廠發出瓶裝紅酒購買訂單，因而誘使天傳以被抬高的價錢購買該些紅酒。天傳在上述期間向輝添及萬好發出56張瓶裝紅酒購買訂單，涉款共逾2,600萬港元。輝添及萬好涉嫌以逾1,400萬港元從上述法國酒廠購入紅酒，抬高價錢後把紅酒轉售給天傳，致使天傳多付逾1,200萬港元。廉署亦發現，案發時劉樹賢及其女兒分別是萬好及輝添的唯一股東兼董事，但劉從無向天傳披露。