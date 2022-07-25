康樂園幼童溺斃事件　原疏忽照顧罪成祖父　經上訴獲撤銷定罪

前年6月康樂園發生幼童溺斃事件，1名3歲男童在其祖父母的獨立屋住所留宿期間，於屋內私人泳池遇溺，經搶救後不治。當時負責看管男童的爺爺事後被控「對所看管兒童故意忽略」罪，去年經審訊後被裁定罪成，被判緩刑。他不服判決申請上訴，高院原訟庭法官李運騰在閱讀控辯雙方的書面理據後，今天（25日）頒布書面判決，指原審裁判官在裁定上訴人罔顧孫兒安全的裁斷有欠穩妥，因此判上訴得直，上訴人的定罪被撤銷。

本案上訴人是李群超，他被控在2020年6月22日，在大埔康樂園住所內，身為對其當時3歲的孫兒負有管養、看管或照顧責任的人，故意忽略其孫兒，其方式相當可能導致其孫兒受到不必要的健康損害。他去年在粉嶺裁判法院被暫委裁判官馮念偉裁定罪成，被判監禁2個月，但准緩刑18個月。案情指案發前2日，上訴人長子的一對兒女，即案中死者及其姊妹到上訴人家留宿。案發當日上午，上訴人與太太陪孫兒孫女在屋裏的私人泳池和充氣水池戲水。其後上訴人太太和孫女先返屋內沖身，留下上訴人與孫兒。期間孫兒表示想脫下充氣手袖，上訴人最終把孫兒手袖脫下，之後他在池邊瞌着覺，醒來時孫兒已在泳池遇溺。

法官於判詞指，他同意原審裁判官裁斷，證據可顯示上訴人知道孫兒是有溺水的風險。不過法官認為裁判官指上訴人在8至10米外觀察孫兒、並不能排除孫兒遇溺風險的裁斷，標準是過於嚴格。法官指任何活動都有風險，但不是讓兒童進行有風險活動便不合理，構成法律上的「罔顧」。法律不可能要求「零風險」，也不要求監管者百分百排除任何想像到的風險，因這標準並不實際可行。

法官亦指裁判官指上訴人知孫兒有遇溺風險，因此推論他並非真誠相信自己的做法已足夠確保孫兒安全，並不是唯一合理推論。基於以上原因，本案定罪並不穩妥。此外，原審裁判官指上訴人必可預見自己會在池邊「瞌着」，法官亦認為同樣欠妥。法官最後表示，本案是一件非常不幸的意外，他對上訴人一家深表同情，亦相信這意外足以令上訴人遺憾一生，甚至難以面對家人。然而他是否要負上刑責，就必須依法律作決定。

案件編號：HCMA 351/2021