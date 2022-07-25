移民潮夾疫情下棄養貓狗急升　動物權益組織指近日每日10宗

移民潮不單止將人與人分隔兩地，同時亦令到一班貓狗流離失所。為了支援救助流浪貓狗，有團體將推出香港首次限量版喵畫NFT慈善競投，收益將全數捐助香港拯救貓狗協會，宣揚愛貓意識。協會創辦人謝曉梅表示，因移民潮和疫情，近年協會接收的棄養貓狗個案大幅上升，家貓狗的所佔比例由2成升至4成。

協會近日每天都收到約10宗個案救助，但因資源所限，只能接收其中2、3宗，其他只好轉介到其他機構。協會在疫情前接收的流浪貓狗及棄養寵物的比例約為8比2，但因移民潮和疫情肆虐，令到更多主人選擇棄養，令棄養家貓狗的數量急升至4成。謝分析，棄養個案上升，其中一個原因是受到移民潮影響，因貓狗移民的申請手續繁重，帶寵物離港的費用高昂，有些主人的移民計劃中本身就不打算帶走寵物，或者因為買不到寵物機位而最終放棄。另一原因是因疫情而造成的結業潮，令到本身居住在店舖內的「舖頭貓」流離失所。亦有些主人在養寵物前，未有經過審慎考慮，沒有做好照顧終生的準備，最後決定棄養。

協會建議，打算移民的主人，可在網上群組了解其他人成功帶寵物移民的例子和心得，部分國家的貓狗移民手續不複雜，可自行辦妥。同時需要加強宣傳暫託服務，鼓勵養寵物人士參與，成為流浪貓狗的暫託家長。謝強調，就算有經濟困難，或有家庭改變，也不應輕易棄養。要將寵物當成家庭一分子，「我們不會棄養家人」。是次慈善競投，所籌集得到的收益將會撥捐協會為流浪貓提供醫療服務，幫助暫託人更有能力照顧貓咪，亦令更多助養者成為領養人士。