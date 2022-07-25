升中派位結果明日出爐　94%獲派頭三志願　83%獲派首選

距離9月中小學開學尚有月餘，教育局今日(25日)宣布2022年度中學學位分配辦法派位結果(包括自行分配學位及統一派位結果)將於明日(26日)公布。當局指，本年度共有49,448名學生參加中學學位分配辦法，而按獲自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為94%，比去年稍升2%；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率則為83%，同樣較去年上升4% 。

教育局公布，本年度獲自行分配學位的學生當中，66%學生獲派首志願學校；而透過統一派位階段(包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計)獲派學位的學生當中，89%的學生獲派首三個志願學校，71%的學生獲派首志願學校。當局提醒，所有學生必須於本周四或周五(28日或29日)前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

當局呼籲，家長及學生宜以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取，家長亦應繼續支持和鼓勵子女，避免個人的期望加重子女的負擔。