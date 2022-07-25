城大邀諾貝爾獎得主等辦多場論壇　探究創新策略應對科技難題

為提供學術平台探究創新的策略和方法，以應對重大科技難題，香港城市大學於本年舉行6場「HK Tech Forum」論壇，並邀請全球多名學者，包括多位諾貝爾獎及圖靈獎得主發表專題演講。論壇以「Empowering society for a better future」為主題，聚焦探討「數據科學和人工智能」、「智能系統安全及可靠度」、「先進功能和結構材料」、「碳中和與環境永續發展」、「量子物理及複雜系統」等，並於明日(26日)起由數據科學及人工智能論壇揭開序幕。

論壇講者包括諾貝爾獎及圖靈獎得主發表專題演講，包括圖靈獎得主John Hopcroft教授及Joseph Sifakis教授、唐獎永續發展獎得主Jeffrey D. Sachs教授、諾貝爾物理學獎得主Giorgio Parisi教授、諾貝爾生理學或醫學獎得主Gregg L. Semenza教授及人工智能企業家李開復博士。

論壇內容會探究和共同以跨學科的方式解決科技難題，例如數據科學及人工智能論壇有助促進相關範疇專家之間的討論。論壇總統籌兼城大物理學系系主任王循理教授表示，本年內舉行的多場論壇將促進合作，共同解決存在了多年的科學謎團及重大科技難題。