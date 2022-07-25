上半年整體罪案升1.8%至31434宗　詐騙案升41.7%最顯著

警方今(25日)公布2022年上半年治安情況。今年上半年錄得的整體罪案總數是31,434宗，較去年同期的30,871宗增加563宗，上升1.8%。暴力罪案則按年跌12.2%，減少569宗至4,084宗。整體破案率為30.6%。整體罪案上升主要由於詐騙案增加逾3,000宗，而勒索及兇殺案亦錄得顯著升幅。截至今年6月底，共拘捕201人涉違《港區國安法》，當中逾半已檢控；至於升級後的「反恐舉報熱線63-666-999」，約1個半月共收逾3,800個訊息。多項主要罪案均錄得顯著跌幅，而行劫、爆竊、強姦、傷人及嚴重毆打、搶掠、扒竊及車內盜竊的案件數字，更是自1977年有備存半年統計數字以來最低。

其中詐騙案升幅顯著，由8,699宗增至12,326宗，按年升41.7%，逾70%與網上騙案有關。網上購物騙案(3,954宗)、求職騙案(1,706宗)、投資騙案(1,271宗)及電話騙案(786宗)錄得最大升幅，升幅為40%至4倍。至於投資騙案及電話騙案涉及的損失金額仍然龐大，分別逾7億及4億港元，情況令人關注。針對各類詐騙案件，警方過去半年瓦解多個詐騙集團，涉及逾1,000宗網購騙案、網上求職騙案、網上投資騙案、電話騙案等，拘捕超過250人，涉款約5億港元。

上半年兇殺案有16宗，較去年同期增6宗，上升60%，當中11宗涉及家庭或親屬間的暴力，全部已偵破；勒索案有921宗，較去年同期增加214宗，升幅30.3%，升幅主要來自「裸聊」勒索案件，增加了215宗，共708宗，學生仍然是最大的受害人群組(佔25%)，逾60%受害人是30歲或以下。另外，因干犯刑事罪行而被捕的青少年(10至20歲)有1,245人，按年跌18%，惟傷人及嚴重毆打(182人)、詐騙(102人)及非法會社罪行(65人)卻錄升幅；上半年有9名13至14歲男學童被毒犯利用販毒，55名12至16歲青少年(當中46人為學生)參與非法收數活動；12名12至15歲女童(其中11人為學生)被賣淫集團利用賣淫。