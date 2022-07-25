今增4130確診　包括224宗輸入個案　沙田醫院8病人及職員中招

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(25日)新增4,130宗確診，包括224宗輸入個案。醫管局昨日(24日)接獲3名患者離世，分別1男2女，年齡介乎71至96歲，當中兩人是院友。另多3間安老院舍及3間殘疾院舍出現新個案；今日再多1,112宗學校呈報個案，來自649間學校，當中有8間學校的涉疫班別須停課一周。

輸入個案方面，其中有129宗在機場發現，來自39個國家，77宗在檢疫酒店確診，餘下18宗屬完成檢疫後於社區發現的個案。變種病毒方面，BA.2.12.1再有上升，上升至2.7%；BA.4/5則維持1.4%。

沙田醫院外科病房一名男病人先前確診，及後再發現3名病人、4名職員染疫，有關病房已暫停接收新症及探訪安排。關表示，當局關注醫院感染群組，所有醫院員工要每日做快測，此外上周已安排要照顧較高風險員工，兩周做一次核酸檢測，過去已見到效果理想，可及時找到確診個案，本周會擴至精神及療護科病房，稍後會進展至前線人員都做核酸檢測。