醫院感染個案頻現　員工每周兩次檢測擴展至多個病房

第5波疫情復燃，本港多間公立醫院先後有病房出現確診個案。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日(25日)表示，當局重視近期醫院多個感染個案，由於社區個案多，變種病毒傳播力強，確診人士通常無病徵，故難以檢測確診人士。

關慧敏指，局方已提醒員工提高警覺，盡量阻截院內傳播，籲市民作配合，包括公院員工及病人已加強檢測。除了每日快測，上周起較高感染風險的員工要每周兩次核酸檢測，過去一周效果理想，及時揪出確診同事個案，相關安排今周起將擴展至精神科、療養科病房。她又稱，為配合整體防疫，將進一步推動前線員工核酸檢測；病人入院第1及第3天同樣需要核酸檢測，如發現個案將即時隔離。

當局另同時研究減低探病人士將病毒帶入醫院的風險，如考慮加強核酸檢測要求，例如院舍探訪安排。關指，因醫院出現不同感染群組，就探訪安排仍在討論階段，會參考社署探訪要求。她指收緊核酸檢測要求或對家人帶來不便，當有危重情況，會彈性處理。探訪者可先做快測，再補做核酸。關稱，之後如有新進展會再向公眾報告，另明白探訪安排對病人康復好重要，當局暫時沒有一刀切停探訪的打算，只是病房若出現感染群組，該病房探訪安排會暫停。