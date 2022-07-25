8學校涉疫班別須停課　九龍華仁書院排球及唱歌班疑現爆發

本港第5波疫情未遏，學校續增師生確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(25日)接獲1,112宗呈報確診個案，來自649間學校，涉及941名學生及171名教職員。過去7日共430間學校呈報2宗或以上個案，有8間學校的班別須停課一周，九龍華仁書院疑爆疫，除了早前有學生確診的5Y班外，該班的排球班、唱歌班亦有逾10名學生中招，疑出現小型爆發。

8間須停課的班別包括，仁濟醫院羅陳楚思小學4B班，25名學生中有3人確診；順德聯誼總會李兆基中學1A班31名學生中則有4人確診；聖羅撒學校4B班30名學生中有3人確診；保良局田家炳小學3B班及5C班均有3人確診；嗇色園可藝中學2C班有4名學生確診；將軍澳官立中學3C班有5人確診；沙田循道衞理中學5B班有4人確診。另外，早前出現確診個案的啟思小學1A班再多一名學生確診、5A3班有2名學生及1名老師確診。

九龍華仁書院方面，該校5Y班再多1名學生確診，該校今日再呈報多10多名確診，涉及排球班及歌唱班中、高班，其中中班73人中有11人確診，高班27人中亦有4人確診。張竹君表示，所有參與課外活動的學生須停課，而中、高班上周三(20日)曾一起唱歌，學生當時有戴口罩。張亦指，學校的呈報個案趨勢與社區的情況相約，而九龍華仁書院算是最近較大型的傳播。