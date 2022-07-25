大埔觀塘荃灣等5區多處屋苑污水帶毒　政府派30萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，今日觀塘、大埔、荃灣、元朗、中西區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(25日)公布，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括觀塘區的物華街和崇仁街附近一帶住宅；大埔區的雲滙、海日灣、海日灣II、嘉熙、逸瓏灣I、逸瓏灣II、天賦海灣、朗濤、溋玥‧天賦海灣、海鑽‧天賦海灣、新翠山莊、鹿茵山莊及新屋家；荃灣區的梨木樹邨、梨木樹一邨、梨木樹二邨、縉庭山、昇柏山、油麻磡村、中葵涌村、大白田村、上葵涌村及海壩新村第二段；元朗區的天恒邨、天頌苑、慧景軒、Wetland Seasons Park及世宙；中西區的西環邨。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。