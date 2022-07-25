大學聯招改選截止　中大中國研究競爭最激烈　平均50人爭1學位

文憑試放榜後，考生於在上周四至上周六(21至23日)期間，能按照成績更改其JUPAS(大學聯招辦法)的課程選擇，香港大學、香港中文大學、香港浸會大學及香港都會大學今日(25日)均公布考生改選課程後，最多人申請報讀及競爭最激烈的課程。其中，最多人申請報讀的學系為護理系、工商管理。四間大學之中，競爭最激烈的課程為中大的「中國研究」，平均50.8人爭1個學位。

以Band A計算，最多人報讀的課程是都大的「護理學榮譽學士(普通科)」，共有2,007人申請，其次是中大的「工商管理學士綜合課程」，共有1,523人申請，第三是浸大的「工商管理學士(榮譽)」，一共有1,507人報讀。而競爭最激烈的課程是中大的「中國研究」，申請人數為508人，學額只得10個，平均50.8人爭1個學位。緊隨其後的是浸大的「傳理學學士(榮譽)-遊戲設計與動畫主修」，有606人報讀，只得20個學額，每個學額有30.3人競爭。而中大的「健康與體育運動科學」，有434人爭17個學額，平均25.53人競爭1個學位。

都大學術副校長關清平表示，今年整體考生人數下跌，但報讀都大的人數較去年仍上升逾8%，連續兩年有增幅。同時都大今年亦採取彈性收生安排，為個別核心科目未達入學要求的考生提供入讀大學的機會。中大亦補充，今年有1,000個學生經「校長推薦計劃」申請報讀該校課程，申請的課程選擇共1,413個。