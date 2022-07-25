政Whats噏：豪花逾13萬設攝影棚　林琳想做政界KOL？

社交平台向來都發揮好大影響力，而選委會界別嘅議員林琳都似乎領悟到呢個道理，事關佢豪花逾13萬港元，將位於中信大廈其中一個辦公室，加裝攝影棚同添加直播設備，唔知成效係點呢？

根據立法會議員申請發還開支文件顯示，先後有3間公司向林琳報價，其中一間公司以13.2萬港元，成功價低者得，向佢提供攝影棚設備、器材採購同直播室設置，其中裝修佔5萬港元，燈光器材要1.5萬港元，而相機等就要超過3.7萬港元。而林琳亦另外再購買直播燈架、用作拍攝嘅綠色屏幕等。林琳接受東網查詢時就話間房嘅位置唔方便，所以拎嚟改裝做拍片用途，亦會同黨友一齊用。之不過，因為第5波疫情，令到裝修停頓，依家先用咗1個月，遲啲會加埋假樹同茶几，甚至考慮做清談節目，而依家已經喺嗰度拍咗幾條片喇，仲話大家要拭目以待佢新一條，為社福機構拍攝嘅牙醫服務片喎。

網上平台咁重要，同樣係選委會界別議員嘅陳月明亦唔執輸，用咗108港元，買咗微博會員，仲可以用足12個月，保持同網民嘅溝通。至於林筱魯就比較關注香港發展，喺書店用76港元購入《基本法》同《維護國家安全法讀本》。而謝偉銓同吳永嘉就有閱報習慣，都分別用500港元同700多港元訂報紙。