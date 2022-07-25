騎膊馬睇迪士尼煙花　野蠻女友甜蜜留影　遊客嬲爆睇到眼凸

香港迪士尼樂園早前恢復煙花匯演，吸引大批「迪士尼迷」入場支持，其中不乏慕名而來嘅一家大細。怎料網上偶現一段小插曲，事緣有遊客不滿家長在觀覷煙花期間，讓子女「騎膊馬」阻礙後方人士觀賞，故將其放上網「公審」。惟網民對此反應兩極，掀起一輪熱議。事件尚未「蓋棺定論」，近日更迎來「騎膊馬事件2.0」，惟是次「伏於肩膊」的不再是稚童，而是身穿背心熱褲的「野蠻女友」。

事發於上周五(22日)，網傳一張迪士尼煙花匯演的現場相片，一眾遊客在現場觀瞻遠望，其中最引人側目的卻非那些光彩炫目的火光，而是一名衣着同樣火辣的少女，只見她整個人騎上一名相信是其男友的肩上，懶理身後突兀、無奈的眼光，只顧拎起手機攝下身前那幕煙火四起的美景。蓋可謂「一騎絕塵」，肩上風光無人能擋！

網民得悉後反應依然兩極，有人認為不足為奇，「同小朋友騎膊馬差唔多啫」；然而，亦有不少網民認為此舉過於自私，厲詞批評道，「迪士尼公主都冇咁好服侍」、「好自私，咁大個人點解可以做出咁嘅行為？後面啲人唔使睇？怕蝕底不如買張白金咭日日去喇」、「佢後面嘅人張張相都會影到佢，真係唔開心」，甚至直斥其為「巨嬰」。