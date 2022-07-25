政Whats噏：劏房如熔爐　林筱魯或邀孫玉菡感受「熱力」

酷熱天氣下，街外熱辣辣，劏房嘅室溫更超過40度，點頂？喺冷氣房做嘢嗰班高官，當睇唔到劏房戶嘅慘情？同選委會界別議員林筱魯傾開呢個問題，佢都話要搵啲官員親身體驗下劏房嘅「熱力」，要諗方法降溫先得。咁搵邊個？佢話應該係負責福利嗰個。即係勞工及福利局局長孫玉菡喇！

林筱魯話之前已經拉過線，搵咗房屋局局長何永賢去睇劏房同過渡屋，依家劏房咁焗熱，佢話班官冇理由唔知，做過立法會議員同區議員嘅青年都民政事務局長麥美娟應該好了解，咁應該搵邊過落去睇吓劏房嘅情況？去諗辦法？應該係負責福利嗰個喇！言下之意，即係勞福局局長孫玉菡，究竟佢幾時會去體驗劏房焗熱程度，就要拭目以待嘞！

其實天文台前台長林超英靠15cm嘅USB風扇降溫方法，亦曾將呢個建議畀咗政府，仲話鼓勵社福機構幫劏房戶安裝低耗能嘅氣流裝置。林筱魯就話辦法喺度，但都要睇實際環境，事關好多劏房係冇窗，甚至間房細到冇位擺風扇。佢仲話計劃開展地區工作，由於佢係SoCO(香港社區組織協會)嘅董事，所以將同SoCO合辦地區辧事處。至於幾時開到，暫時講唔埋。