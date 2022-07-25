多65地點納強檢　天水圍嘉湖山莊賞湖居上榜

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(25日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(26日至27日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.柴灣富景花園4座

2.柴灣富景花園5座

3.天水圍天恒邨恒翠樓

4.天水圍天恒邨恒智樓

5.柴灣富怡花園1座

6.柴灣樂軒臺4座

7.柴灣興華二邨和興樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔大元邨泰怡樓

2.天水圍天盛苑盛泉閣

3.西灣河欣景花園1座

4.觀塘安達邨智達樓

5.筲箕灣耀興道63號東霖苑

6.東涌迎東邨迎趣樓

7.赤柱龍德苑晉德閣

8.荃灣楊屋道138號樂悠居

9.油塘鯉魚門邨鯉隆樓

10.天水圍天盛苑盛麗閣

11.黃大仙黃大仙上邨耀善樓

12.牛池灣彩雲二邨啟輝樓

13.馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

14.紅磡紅磡邨紅日樓

15.天水圍天耀一邨耀逸樓

16.荃灣爵悅庭北爵軒

17.柴灣環翠邨利翠樓

18.馬鞍山錦英苑錦智閣

19.大圍美林邨美楊樓

20.天水圍天逸邨逸池樓

21.大埔海日灣II 10座

22.荃灣石圍角邨石翠樓

23.將軍澳彩明苑彩富閣

24.香港仔田灣邨田健樓

25.粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

26.牛頭角樂華南邨奐華樓

27.藍田廣田邨廣軒樓

28.元朗新時代廣場9座

29.葵涌葵盛東邨盛富樓

30.天水圍嘉湖山莊賞湖居4座

31.屯門湖景邨湖月樓

32.沙田沙角邨漁鷹樓

33.鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓

34.大埔新興花園康智閣

35.東涌逸東二邨勤逸樓

36.藍田碧雲道225號康盈苑

37.鰂魚涌康山花園7座

38.東涌映灣園映濤軒6座

39.屯門良景邨良俊樓

40.葵涌葵聯邨聯逸樓

41.青衣盈翠半島10座

42.青衣青衣邨宜偉樓

43.將軍澳新都城都會豪庭4座

44.上水彩園邨彩屏樓

45.大埔怡雅苑怡順閣

46.深水埗麗安邨麗廉樓

47.荃灣寶石大廈3座

48.粉嶺華明邨信明樓

49.沙田碩門邨喜碩樓

50.牛頭角淘大花園J座

51.沙田希爾頓中心A座

52.荃灣荃景圍200號千里台

53.馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

54.將軍澳尚德邨尚仁樓

55.大埔太和邨愛和樓

56.青衣青怡花園4座

57.上水寶石湖邨珊瑚樓

58.跑馬地桂成里14 號誠和閣地下 聖雅各福群會跑馬地綜合服務隊