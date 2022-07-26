停課窒礙社交　小學辦游泳體驗課　助學生建立自信改善人際關係

防疫禁令下，不少學校的課堂和活動都被迫取消，初小學生缺乏學校群體生活。早前政府終於放寬社交限制，位於馬鞍山的保良局雨川小學在復課後善用資源，於小一小二增添游泳體驗班讓學生們報名參加，讓學生建立自信，改善人際關係。

該校副校長朱敏華表示，學生在復課前因缺少群體活動，變得更內斂和被動，自理能力不足。為解決停課帶來問題，該校校長蔡曼筠決定舉辦游泳體驗課程，目標不在教學生游泳，而是讓學生嘗試克服困難和挫折，建立自信。蔡稱，學生由準備泳具、上課、課後整理和清潔用具都需親力親爲，課堂中學生亦要在水中完成一些小任務，冀達至增強學生的自信心和自理能力。

蔡亦認為停課使學生欠缺跨年級的聯繫，因此游泳課中高年班學生會指導低年班學生游泳，增加彼此聯繫。高年班學生林思亮表示，指導學弟時感到很有親切感。參加游泳體驗課的低年班學生王康蕎則指，在學校上游泳課很開心，其母黃太亦指，女兒參加游泳體驗班後，自理能力有所提高，逐漸建立自信，認為學校提供了很難得的學習機會。