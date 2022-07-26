1杯700卡路里　手搖凍飲熱量高如正餐

夏日熱辣辣，不少人會到台式飲料店買手搖飲品「透心涼」，卻容易墮入熱量陷阱！有營養師表示，手搖飲品除了高糖外，珍珠、芋圓、奶蓋等熱門配料都含有高卡路里，整杯飲料的熱量隨時有400至500卡路里，「最強配搭可達600至700卡路里，即等於吃了一個正餐」。因此，市民在夏日炎炎下，可選擇自行帶備水、茶、梳打水等，若想要有味道的飲料，也可飲用花茶、茶包、水果茶。

營養師李棋華表示，成人每天應攝取少於50克糖分，要減肥者則宜攝取少一半的分量，即25克或以下。至於一般處於發育、青春期階段的小朋友，糖分攝取量應是每100毫升飲品少於5克，以免糖分影響兒童高度發展。不過，一杯若700毫升的大杯裝「全糖」珍珠奶茶，已有60克糖；即使選擇「微糖」，都有30克糖。換言之，一天喝一杯「全糖」珍珠奶茶已超標；半糖則已佔一半限額。由於飲完整大杯珍珠奶茶後「體內糖分一下子好高」，所以易「飯氣攻心」。另外，市民也愛在手搖飲品上加入不同配料，以奶蓋為例，它以全脂奶及奶油攪拌而成，內含很多飽和脂肪，會增加壞膽固醇；而奶蓋的反式脂肪也會令好膽固醇下降。故李提醒，「在飲料最頂的一薄層奶蓋，不只是奶咁簡單」。它平均有約200卡路里，相等於一碗飯的熱量，除了高熱量外，飽和及反式脂肪也會誘發心臟血管疾病。

至於在手搖飲品底部、用來「增加咬口」的配料，其熱量也不容忽視。當中最受歡迎的珍珠，一份約100克的珍珠已有220卡路里，比上述提及的奶蓋更高。芋圓有140卡路里、椰果有100卡路里。而60卡路里的紅豆、約50卡路里的寒天或仙草，則屬較低熱量的選擇。蒟蒻本身是植物根部，理論上更是沒有卡路里，但廠商會在蒟蒻上落糖漿令其變得有味，所以變成有卡路里。李留意到，疫情下多人留在家中，不但少活動，少消耗，也在家不停進食，加上夏天來臨，都收到特別多減肥「求助個案」。她建議，在易流失水分的天氣下，可選購水、茶、梳打水，或是無糖或代糖的飲料，也可飲用較健康的花茶、茶包、水果茶。若要有「咬口」，市民可在飲料中加入富有纖維及口感的奇亞籽。