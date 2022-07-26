常飲代糖飲品或成癮　嚴重可生癌

太陽猛烈下，外出一會兒已汗流浹背，惟市民到便利店購買凍飲解渴時，或會忽視飲品中的糖分。有營養師提醒市民，選購飲品時應留意營養標籤，了解糖分攝取量。另外，市民開始追求健康，但即使飲品包裝強調「低糖」、「無糖」，都要留意成分表中是否列明含有代糖、甜味劑等，若經常攝取甜味劑，或會出現「糖上癮」，嚴重更可致癌。

營養師李棋華表示，市民上的「低糖」包裝飲品，主要代表每100克飲料中含少於5克糖。而為了讓消費者選擇「無糖」飲品，的確沒有加入傳統添加於食品中的糖類，例如蔗糖，但生產商會使用甜味劑突出甜味，它可分為營養性甜味劑以及非營養性甜味劑兩大類，前者有甜菊糖、羅漢果苷及糖醇類，像是赤藻糖醇、山梨糖醇、木糖醇、麥芽糖醇等；而人工合成的則有糖精、紐甜、阿斯巴甜等。

人工甜味劑比真糖甜百至千倍。李指出，其好處是可減低生產商的成本，故人工甜味劑常用來代替傳統的糖類，糖尿病患者也可攝取代糖。此外，由於代糖不會被消化，因此其熱量甚低，對減肥人士是一個好選擇。然而，人工甜味劑有不同副作用。李引用最新的研究指，經常服用代糖有機會出現「糖上癮」，「會不停再想食嘢」；嚴重者更會影響腸道微生態，或致癌。她建議，市民若要選購飲品，宜先看成分表或配方表，再看營養標籤，因為部分代糖、甜味劑沒有熱量，故不會列入營養標籤內。而在閱讀成分表時，可留意各成分的次序，排序愈前，代表含量比重愈高。她又提醒，人工甜味劑有不同名稱，包括「95字頭」的，如「952、955、950」。