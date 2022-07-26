疫下凍薪工時長　保安員呻慘

月入一萬多元的保安員「C君」，是一家四口的經濟支柱。他們生活一向稱不上富足，突如其來的疫情令他束手無策。由於工作的大廈無提供防疫裝備，他曾以炒價800元購買口罩等抗疫物品，生活拮据，無奈只能向朋友借錢度日。今年3月，他亦不幸於工作期間染疫，惟當時《僱傭條例》仍未修訂，隔離期間無法享有有薪病假，「坐疫監」14日的薪金更是凍過水。面對沉重經濟壓力，他的情緒受到嚴重影響。

另一名保安員「阿恩」今年50多歲，入行至今12載，疫情下凍薪及龐大的工作壓力，令她「好憂慮和無助」。在2011年時她的月薪為8,008元，當時最低工資為時薪28元，如今最低工資僅為37.5元，她批評多年來最低工資「每年都加唔夠一蚊」，「死慳爛慳其實慳唔到咩錢」。

阿恩現時每日工作12小時，每日凌晨5時坐車上班，直至差不多晚上8時才到家中。長工時令她每日的生活只有上班和睡覺，疫下工作量更是大增，須兼顧保安以外的工作，包括分發外賣和檢測包等，這令她感到非常困擾。阿恩希望港府可以提升最低工資至50元或以上，並且「一年一檢」，她認為「加薪是對我們（保安員）工作的肯定」。