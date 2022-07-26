東方日報A1：保安賺最低工資　日日當更12小時

法定最低工資「凍薪」4年，維持於2019年水平的時薪37.5元，基層打工仔需勒緊褲頭過活。有關注勞工權益組織調查發現，逾30%受訪保安員的時薪僅及最低工資的37.5元，逾40%人月入不夠一萬元。為免生活入不敷支，只好「搏命做」來餬口，接近60%受訪保安員日做12小時，結果體力不支，部分人更有失眠或腰痠背痛。組織促港府將最低工資增至時薪50元或以上，並改為「一年一檢」，訂立飯鐘制度，讓基層員工可合理及有尊嚴過活。

天主教香港教區勞工牧民中心「保安護衞關注組」在今年5至6月，就保安員的工時、工資、工作壓力及最低工資水平，以問卷訪問了144名基層保安員，受訪者以日間保安為主。調查發現超過50%保安員的時薪在41元以下，有逾30%人只賺取時薪37.5元的最低工資。

由於薪水微薄，58.3%受訪者需每天工作12小時，以較長的工時去換取較多的收入。惟即使他們每日長時間工作，仍有43.8%人月入不夠一萬元，因此需盡量減少休假，「搏命做」來換取足夠生活費，維持基本的生活需要。據政府統計處公布的數據，今年第一季就業人士每月收入中位數為18,000元，可見保安員即使工作較長時間，其收入仍遠遠落後「大市」。

港府去年「凍薪」最低工資，調查發現接近80%受訪保安員稱過去兩年都沒有加薪，但物價卻隨通脹上升。據政府發布今年6月份的消費物價指數，6月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.8%，較5月份的相應升幅1.2%為高。物價飛漲而薪金不漲，令基層保安員的實質購買力削弱。有受訪者反映，生活開支持續增加，若一直凍薪難以承擔生活開支，調查指有近90%人表示疫下生活開支有增加，主要用在抗疫物資和食物上。

調查顯示，超過90%受訪保安員認為最低工資水平應與通脹掛鈎，亦有過半數受訪者希望最低工資能提升至時薪50元或以上。該中心主任畢雁萍認為，最低工資應提升至時薪50元或以上，因為現時物價不斷升，工人的工資購買力正被通脹蠶食，需提升最低工資令工人過上合理生活，她形容這為「最卑微的要求」。她又質疑港府稱需兩年才能檢討一次最低工資的說法，認為有空間做和有時間做到「一年一檢」。

此外，近80%受訪保安員表示在生活和工作上感到壓力，大部分都有出現擔憂、失眠、煩躁等問題。該中心認為現時大部分保安即使獲安排有薪用膳，但仍然被要求坐在工作崗位上完成工作事務，令他們未能享有真正休息，令他們長期處於精神緊張狀態，影響身心健康。中心建議訂立有薪用膳時間，讓工友能真正離開工作崗位用膳並作休息。

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