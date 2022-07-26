熱浪襲港　環團列14減碳清單　促港府落實碳中和

氣候暖化令全球多個地區近日持續受極端高溫天氣影響，部分地區更出現超過攝氏40度以上高溫，導致嚴重的人命傷亡及經濟損失，而本港天文台亦連續多日發出酷熱天氣警告，市民在戶外活動隨時曬到中暑。有環團指，氣候危機迫在眉睫，香港不能獨善其身，故向港府發出減碳清單，要求當局於14個項目上制訂明確目標、時間表和政策措施，積極推動香港於2050年前實現「碳中和」。

由香港地球之友列出的減碳清單，要求港府於可再生能源發展上，長遠必須徹底淘汰化石燃料，並加快與內地合作開發區內豐富的可再生能源資源，增加本港零碳能源供應；並制訂氫經濟路線圖，推動氫能源發展和應用，以及加快將商業車輛和公共交通電動化；同時定期更新和加強「建築物能源效益守則」，以持續減少建築物能源使用，並在 2050 年之前實現淨零排放。

環團又促請港府應與電力公司合作，加快在所有住宅安裝智能電錶，並強制所有建築物安裝能源管理系統；又建議港府對所有建築物進行生命週期評估，並包括隱含碳和建築運作中的碳排放。清單亦包括廢物管理、健康的飲食習慣、氣候教育、碳定價、綠色金融、植樹造林、碳捕集與封存及政策導向等項目。環團重申氣候變化威脅全球人類，聯合國早前已發出「人類生存紅色警報」，故香港氣候行動絕對不能怠慢，港府必需付諸行動，多管齊下，加快落實強而有力的減碳策略，與全球一起阻止這一場不可逆轉的氣候災難。