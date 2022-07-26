港府疑轉軚　膠袋徵費或增至2元　交議員決定

政府早前建議膠袋徵費增至每個1港元，但遭議員、環保團體質疑成效，要求增至2港元，惟一直未被考慮。政府最新表示，同意將膠袋最低收費水平提升至2港元有助進一步鼓勵市民減少使用塑膠購物袋，政府會接納議員在立法會會議上動議修訂最低收費水平至1港元以上，變相膠袋徵費或增至2港元，視乎議員取態。

在立法會一個小組委員會會議上，有委員指出，相比政府建議的最低1元的收費水平，把最低收費水平提升至2元將能進一步加強收費計劃的減廢成效。政府指出，可持續發展委員會於去年第4季的諮詢市民後，建議政府應提高膠袋徵費至1港元或2港元的收費水平，而政府向立法會建議至少1港元是考慮了其他地區（例如澳門）的相關收費水平、市民的接受程度等。政府認為在現時整體經濟和社會氣氛下，循序漸進調整收費水平會較適合，但亦同意把最低收費水平提升至2港元有助進一步鼓勵市民減少使用塑膠購物袋，因此對小組委員會有委員建議把最低收費水平提升至2港元持開放態度。

政府又指，已於上月10日把提高最低收費水平至1港元的附屬法例刊憲，並提交立法會進行先訂立後審議的程序。立法會其後於本月6日會議上通過決議案以延展該附屬法例的修訂期限。如果有議員在審議期限屆滿前在立法會會議上動議修訂最低收費水平至1港元以上，政府會接納。環境及生態局局長早前表示，膠袋徵費5港毫已失去阻嚇力，但市民對加價較敏感，若加至1港元社會，更容易接受。