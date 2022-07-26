上年度逾萬公僕離職　3734人辭職增1倍

公務員流失情況持續。2020/2021年度共有1863名公務員辭職，而2021/2022年度、即上年度共有10,487名公務員離職，當中3734人辭職，較前一個年度增加1倍，以政府公布2021年3月有17.8萬名公務員計算，辭職率2.1%，創回歸後新高。有公務員團體直指與公務員經常受到不合理批評，以及早前加薪爭議亦反映獲合理回報有困難；有人力資源顧問則認為移民潮導致整體人力市場短缺，私人企業與政府「搶人」。

在政務職系方面，上年度有44人離職，其中逾7成、共32人屬辭職，數字是近5個年度新高。按政務職系現時編制約750人計算，辭職率約4.3%，較整體公務員辭職率高1倍。但投考人數卻下跌。按當局提供的資料顯示，上年度有約9700人和約1.5萬人分別投考政務職系及二級行政主任，兩者均大跌約3成，兩職系近年每年分別取錄20至30人和200至300人，而投考政務職系，上年度首次跌至不足1萬人投考。

有議員認為或與要面對惡劣的政治環境有關，又指未來數年不少達常秘級的資深政務官將陸續退休，該等政務官熟悉法律和政策，是各政策局的骨幹，認為流失情況值得關注。對於政府工吸引力降，有人力資源顧問認為經歷社會事件，部分年輕人對政府不滿，選擇辭職離開政府或不投考公務員。