升中派位學子入心儀學校感興奮　有小學90%獲派首志願

升中派位結果今日(26日)放榜，今屆自行分配及統一派位階段獲派首三個志願的整體滿意率為94%；獲派首志願學校滿意率則為83%。油麻地天主教小學（海泓道）今年學生派獲首三志願比率更創下歷年新高，達94.16%，首志願亦達90%，最多學生獲派循道中學，亦有學生成功考進聖保羅男女中學、拔萃男書院等傳統直資名校。該校校長表示，受移民潮等因素影響，今年中一學額較以往充裕，學生入讀心儀學校機率大增。

梁同學獲派首志願真光女書院，她形容心情「好開心、好興奮」。被問到為何選擇該校時，梁太直言該校風氣、教學理念、交通配套良好，故成為「心頭好」，今晚將與家人一起吃飯慶祝。潘同學就獲派首志願培道中學，她形容昨晚曾感緊張，現得知結果後「鬆一口氣」，不過校內全級只有自己獲派該所中學，故需時間適應，惟仍對中學生涯期待，望能盡快結識更多新朋友，並參與課外活動。潘太則補充指，曾害怕失手，幸好今次派位成功抽中，認為有些少「運氣」成分。

該校今年有2名學生考進傳統直資名校聖保羅男女中學，高同學是其中一員，不過他是密切接觸者，需在家隔離，未能回校感受氣氛，惟仍感到開心滿足，坦言「世事並沒完美總有遺憾，日後亦有更多的畢業禮可參與。」他分享學習心得時強調，生活中不能只有學習，因當身心交瘁時，實際效果會不理想，認為學習之餘亦需有其他娛樂活動，自己則較喜歡依靠打乒乓球減壓，隔離期間亦會在家中跳繩。他希望日後能投身生物科技行業，並透過知識協作標靶藥，為醫治癌症作出貢獻。

油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀形容今年情況理想，亦較以往好，138名小六生中，有70%考進第一組別中學，其中更有20%原屬第二組別的學生成功擠入第一組別行列，她稱受移民潮及內地學生因疫情所限未能來港升學等因素，致今年中一學額亦稍為充裕。該校副校長陳婉馨則指，今年另有36%，即53人，在自行分配學位階段，獲直資、國際學校取錄為正取生。