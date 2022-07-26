6童黨毆女童奪手機　5女被告4判感化1人判社服令

一名少女3年前在將軍澳寶康公園洗手間內，遭6人掌摑、用膠牌打頭及搶走其手提電話，施襲者及後逃去。警方調查後拘捕當時年齡介乎14至16歲的5女1男，他們上月在區域法院承認1項襲擊致造成身體傷害罪，其中4人另承認1項處理贓物罪。其中5名女被告今（26日）在區院接受判刑，法官葉佐文聽罷各人庭上親述悔咎之詞，考慮各人的報告後，認為各人本質不壞，且觀察到各人有所反省及改變，而案件亦纏繞他們一段時間，決定給予各人一次機會，接納報告建議，判4人接受感化，另1人則被判社會服務令。

涉案被告依次為張庭叡（18歲）、鄭靈玉（17歲）、陳柏迎（18歲）、呂子晴（19歲）、鄭愷晴（19歲）及李菀淇（19歲）。控罪指6人於2019年5月18日在將軍澳寶康公園女廁內，非法和惡意地襲擊X，致造成其身體傷害。張、鄭靈玉、陳及李另被控處理贓物罪，即明知1部屬於X的iPhone為贓物，仍不誠實地將該iPhone保留、搬遷、處置或變現。男被告張庭叡因在新冠肺炎檢測中呈陽性，故須隔離，其案件押後至8月12日判刑。其餘5名女被告，除呂子晴被判履行社會服務令160小時外，其餘4人同被判接受感12個月。

今天法官在開庭後，便着各被告親自求情。5人皆表示十分後悔，並在庭上對為她們擔心奔波的父母、親友等表示歉疚，亦對事主致歉，承諾以後不會再行差踏錯及重蹈覆轍，並會努力讀書或工作，珍惜現在，以報答父母，及不讓父母失望。法官聽罷各人之詞後，表示案件嚴重，她們的行為傷害了事主，法庭可判各人拘留式刑罰。惟考慮到各人有悔意，且在羈留期間已有所反省，明顯有所改變，故給予各人機會，希望各人吸取今次教訓，珍惜是次機會，凡事多點同理心，遇事應與家人商量，及各人的家人亦應給予支持以助各人改過自新。

案件編號：DCCC 388/2021